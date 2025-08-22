Белорусская гимнастка оценила победу на Кубке сильнейших спортсменов в Москве

Белорусская гимнастка Анастасия Салос заявила, что рада победе на Кубке сильнейших спортсменов в Москве.

Кубок сильнейших спортсменов проходит в Москве 20–22 августа в Центре художественной гимнастики Ирины Винер. Салос победила в упражнениях с обручем и заняла второе место в упражнениях с мячом.

— Как удалось собраться после вчерашнего неудачного выступления?

— Я проанализировала свой настрой и упражнения, посмотрела, что было не так. Сегодня с самого утра настраивалось на хорошее выступление. Рада, что всё получилось.

— Как оцените атмосферу турнира?

— Атмосфера хорошая, зрители поддерживают. Чувствуется поддержка с трибун.

— Как готовились к турниру?

— Была обычная подготовка, ничего особенного не делали. Провели неделю отпуска и начали входить в форму за две недели до турнира, — передает слова Салос корреспондент «Матч ТВ».