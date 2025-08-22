В России дисквалифицировали семейную пару легкоатлетов за отказ сдавать допинг-тест
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало семейную пару российских легкоатлетов Артема и Надежду Зубковых. Об этом ТАСС сообщили в организации.
Оба атлета отказались от сдачи допинг-теста. Они были автоматически дисквалифицированы на четыре года, после чего признали вину, отказались от слушаний, и срок их дисквалификации сократили до трех лет.
Артем Зубков выступает в прыжках в длину и в тройном прыжке, Надежда Зубкова — в спринте. Оба спортсмена на Всероссийских соревнованиях представляют Хабаровский край.
Ранее российского борца Аслана Абдуллина за допинг отстранили от соревнований на четыре года. Его дисквалифицировали на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
