Российская штангистка не знает, почему ее не заявили на чемпионат Европы

Для лидера женской сборной России по тяжелой атлетике Ольги Тё остается загадкой, почему ее весной не включили в заявку для участия в чемпионате Европы в Молдавии. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Чемпионат Европы 2025 года проходил в Кишиневе с 13 по 21 апреля. На этом турнире выступило пять российских тяжелоатлетов, имеющих нейтральный статус. Это Исмаил Гаджибеков (весовая категория до 55 кг), Егор Климонов (до 96 кг), Хас-Магомед Балаев (до 109 кг), Зарина Гусалова (до 71 кг) и Мария Груздова (до 81 кг).

"Я не смогу ответить на вопрос, почему меня не включили в заявку на апрельский чемпионат Европы, - рассказала Тё, выигравшая за два месяца до ЧЕ золото Кубка России. - Не смогу, потому что сама не получила на него ответ. На тот момент я не понимала принцип формирования состава на чемпионат Европы. Я никогда в своей жизни не выступала за ЦСКА, но на меня даже не подавали документы для получения нейтрального статуса. Остается только догадываться, почему этого не было сделано".

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики разрешила участие российских и белорусских спортсменов в турнирах под своей эгидой в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом. Для допуска российских и белорусских спортсменов необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, отсутствие флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также отсутствие поддержки действий России на Украине в любой форме.

Тё 29 лет, она является чемпионкой Европы 2021 года, в том же году на чемпионате мира в Ташкенте она стала бронзовым призером турнира.