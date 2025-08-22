Мировой рекорд в художественной гимнастике установлен в Москве

Мировой рекорд по самому массовому исполнению гимнастического элемента «змейка» установлен на Кубке сильнейших спортсменов по художественной гимнастике.

Турнир проходит в Москве. В исполнении элемента приняли участие 557 человек, рекорд приурочен ко Дню Государственного флага России.

— Это невероятный результат! Спасибо всем, кто принял участие и помог войти в историю! — говорится в сообщении Федерации гимнастики России в Telegram‑канале.

Кубок сильнейших спортсменов завершится в пятницу.

