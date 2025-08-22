Россиянин выиграл золото ЧМ в Милане в соревновании каноэ‑одиночек на 500 м

Россиянин Захар Петров стал победителем чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в заезде каноэ‑одиночек на дистанции 500 метров.

© Федерация каноэ России

Россиянин пришел первым к финишу с результатом 1 минута 46,27 секунды.

Второе место занял олимпийский чемпион Мартин Фукса, который проиграл Петрову 0,44 секунды. Третьим стал представитель Молдавии Сергей Тарновский (+1,11).

Для 23‑летнего Петрова это золото чемпионатов мира стало четвертым в карьере, он подтвердил статус действующего чемпиона в этой дисциплине.

Чемпионат мира проходит в Милане с 20 по 24 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.