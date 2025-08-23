Штангист Балаев рассказал, что допинг попал в его организм через БАД

Чемпион России 2025 года по тяжелой атлетике Хас-Магомед Балаев ранее отбыл двухлетнюю дисквалификацию за то, что принимал биологически активную добавку (БАД), в которой оказалась запрещенная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) субстанция. Об этом Балаев рассказал ТАСС.

Балаев отбывал дисквалификацию два года вместо стандартных четырех, в его допинг-пробе был обнаружен метаболит метандиенона, штангист получил возможность вернуться в спорт 15 января 2025 года.

"Запрещенное вещество попало в мой организм не по моей вине, оно было в загрязненном БАД, который я употреблял, - рассказал Балаев. - Само РУСАДА (Российское антидопинговое агентство - прим. ТАСС) проверило этот БАД и подтвердило, что он оказался загрязненным. Получилось как получилось. Все долгие годы тренировок сошли на нет".

"Это очень тяжело было пережить, потому что спортсмены, оказавшись в такой ситуации, лишаются многого. Ты ходишь как отшельник, которого только отдельные люди поддерживают. Спортсмен как расходный материал, либо проходит такие испытания, либо нет. Но я после всего этого стал психологически сильнее, извлек немало уроков. Об этом много можно говорить, но все уже позади, и я двигаюсь дальше", - заключил 25-летний спортсмен.

После возвращения к соревнованиям Балаев выиграл февральский Кубок России и августовский чемпионат страны. На чемпионате Европы, который проходил в середине апреля в Молдавии, он занял общее четвертое место, выиграв малую бронзовую медаль в толчке.