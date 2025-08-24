Сборная России по плаванию заняла 2-е место в медальном зачете чемпионата мира среди юниоров в румынском Отопене.

Россияне, которые выступали на турнире в нейтральном статусе, завоевали пять золотых, пять серебряных и пять бронзовых наград.

Первое место в медальном зачете заняли американцы (10-6-6). Замкнули тройку сильнейших представители Китая (5-3-3).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Недавно она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.