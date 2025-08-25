Появилось видео с заплыва в проливе Босфор, где пропал россиянин

Появилась видеозапись с заплыва в проливе Босфор, где пропал российский пловец Николай Свечников.

© Соцсети

Заплыв «Босфор 2025» стартовал примерно в 9:00 24 августа. Участники прыгали с судов и должны были преодолеть дистанцию в шесть с половиной километров.

Из трех тысяч участников Свечников единственный не вернулся к финишу. Отмечается, что ежегодный заплыв был организован Национальным олимпийским комитетом Турции. Заплыв проходил в 37-й раз. В 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81-й страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. По информации Telegram-канала Mash, на месте старта заплыва не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников проводился формально. Организаторы сообщили, что нескольким пловцам становилось плохо во время заплыва, и им была оказана помощь, однако Свечников среди них не значится.

Свечников является мастером спорта по плаванию. Он проживает в Москве, основал там школу плавания. В Стамбул прилетел 23 августа.