Чемпион мира прокомментировал пропажу россиянина на заплыве через Босфор

Многократный чемпион мира по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко заявил, что россиянин Николай Свечников должен был без труда преодолеть заплыв на Босфоре, и назвал эту дистанцию легкой. Его слова приводит «Матч ТВ».

© Соцсети

«Скорее всего, это что‑то по здоровью, но никто не может об этом говорить, потому что проблем, насколько мы все знаем, никаких со здоровьем не было. Тяжело сказать, что могло произойти, но заплыв был не экстремальный и без серьезных нагрузок. Температура воды была нормальная, никаких серьезных внутренних подводных течений — все это ерунда и рассказы», — отметил он.

Из трех тысяч участников Свечников единственный не вернулся к финишу. Отмечается, что ежегодный заплыв был организован Национальным олимпийским комитетом Турции. Заплыв проходил в 37-й раз. В 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81-й страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. По информации Telegram-канала Mash, на месте старта заплыва не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников проводился формально. Организаторы сообщили, что нескольким пловцам становилось плохо во время заплыва, и им была оказана помощь, однако Свечников среди них не значится.

Свечников является мастером спорта по плаванию. Он проживает в Москве, основал там школу плавания. В Стамбул прилетел 23 августа.