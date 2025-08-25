Генконсульство РФ готовит запрос в связи с пропажей россиянина в Босфоре

Генеральное консульство РФ в Стамбуле готовит запрос в турецкие компетентные органы в связи с пропажей российского пловца Николая Свечникова в ходе заплыва в Босфоре. Об этом пишет РИА Новости.

© Соцсети

«Готовим запрос в компетентные турецкие органы по данному вопросу», — сказали в Генконсульстве.

Из трех тысяч участников Свечников единственный не вернулся к финишу. Отмечается, что ежегодный заплыв был организован Национальным олимпийским комитетом Турции. Заплыв проходил в 37-й раз. В 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81-й страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. По информации Telegram-канала Mash, на месте старта заплыва не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников проводился формально. Организаторы сообщили, что нескольким пловцам становилось плохо во время заплыва, и им была оказана помощь, однако Свечников среди них не значится.

Свечников является мастером спорта по плаванию. Он проживает в Москве, основал там школу плавания. В Стамбул прилетел 23 августа.