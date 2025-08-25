У нидерландской команды украли 18 велосипедов на старте «Вуэльты»

Неизвестные похитили у нидерландской команды Team Visma | Lease a Bike несколько велосипедов на старте престижной веломногодневки «Вуэльта Испании».

— Вчера вечером грузовик наших механиков был взломан, и несколько велосипедов были украдены. Наши механики прилагают все усилия, чтобы команда была полностью готова к третьему этапу. Полиция начала расследование инцидента, — говорится в заявлении пресс‑службы.

По данным источника La Gazzetta dello Sport, у команды были украдены 18 велосипедов. Ущерб оценивается в 250 тысяч евро.

В понедельник, 25 августа, пройдет третий этап «Вуэльты» по маршруту Сан‑Маурицио‑Канавезе — Черес (Италия). Протяженность этапа составит 134,6 км. После двух этапов в общем зачете лидирует велогонщик Team Visma | Lease a Bike датчанин Йонас Вингегор.