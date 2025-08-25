Организованы поиски российского пловца, пропавшего в Босфоре

Участник заплыва в турецком проливе Босфор Алексей Казак, который был знаком с Николаем Свечниковым, рассказал, что поиски россиянина уже ведутся. Его слова приводит «Матч ТВ».

© Соцсети

Он отметил, что сначала они плыли рядом, однако потом Свечников начал отставать.

«Когда я оглянулся, были уже только зеленые шапочки, то есть из вида я его уже потерял. Что там произошло — не знаю. Полиция сказала — ведутся поисково‑спасательные работы, привлечены водолазы и несколько катеров. В зависимости от того, какое было течение, они определяют место поиска», — поделился Казак.

Из трех тысяч участников Свечников единственный не вернулся к финишу. Отмечается, что ежегодный заплыв был организован Национальным олимпийским комитетом Турции. Заплыв проходил в 37-й раз. В 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81-й страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. Свечников, по словам его друга, впервые преодолевал такую дистанцию на открытой воде. Пловец активно готовился к заплыву, однако ранее на открытой воде он плавал только 1-2 км.

Свечников является мастером спорта по плаванию. Он проживает в Москве, основал там школу плавания. В Стамбул прилетел 23 августа.