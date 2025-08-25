В Москве завершился международный фестиваль Grand Skate Tour 2025: первые места завоевали спортсмены из России и Франции

В столице завершился грандиозный фестиваль уличной культуры и спорта Grand Skate Tour 2025, собравший рекордное количество участников: более 250 спортсменов из 64 стран. Кульминацией фестиваля стали финальные заезды в мужском и женском скейтбординге, которые определили лучших райдеров. Финальный день турнира, 24 августа, в Москве на Ходынском поле собрал более 5000 зрителей на трибунах, которые стали свидетелями невероятно зрелищного и напряженного спортивного праздника.

В женской категории победу с минимальным преимуществом одержала россиянка Татьяна Стырова, набравшая 65.20 балла. Всего 0.27 балла уступила ей серебряный призёр Мария Ожигова (64.93). Замкнула тройку призёров спортсменка из Колумбии Жасмин Альварес с результатом 63.50 балла.

У мужчин доминировал франко-американский скейтбордист Джулиан Аглиарди. Его итоговый результат составил 181.00 балл. На 9.33 балла ему уступил перуанец Анджело Каро (171.67). Бронзовым призером стал финалист Олимпиады в Париже Аргентинец Матиас Дель Олио (157.33). Российские спортсмены показали достойный результат: Григорий Чепелев занял высокое 5-е место (149.84), а Савва Востоков – 7-е (105.77).

«Фестиваль наглядно доказал, что изолировать Россию невозможно, – подчеркнул президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин. – 64 страны приехали к нам, в там числе европейцы и американцы, и все спортсмены активно делились своими впечатлениями в социальных сетях, никто не скрывал своего участия. Да, некоторые получали негативные комментарии от агрессивно настроенных людей, но все они понимают главный принцип, который сформулировал наш гость и легенда скейтбординга Дэнни Вэй: «Skate don’t hate» – катайтесь, а не ненавидьте. Поэтому мы провели не просто спортивное или культурное событие, а мероприятие, которое убедительно показывает: Россия в скейтбординге – всерьез и надолго».

Занявший второе место 25-летний перуанец Анджело Каро поделился впечатлениями от GST’25:

«Я очень рад, что занял второе место и что катался вместе с друзьями. Мероприятие организовано на высочайшем уровне: с момента моего прилета и до сегодняшнего дня нас окружили максимальным вниманием – организацией перелета, билетами, питанием. Я чувствовал себя невероятно комфортно и был так счастлив, что уже хочу приехать снова. Москва – невероятно красивый город. Честно говоря, он превзошел все мои ожидания. Кроме того, здесь очень положительная энергетика людей, и это мотивировало нас кататься лучше, выполнять трюки, которые вы могли видеть. И без сомнения, я вернусь! Я уже с нетерпением жду следующего Grand Skate Tour. Надеюсь, такие фестивали будут проходить чаще, например, дважды в год».

Матиас Делл Олио из Мар-дель-Плата, Аргентина, также отметил:

«Третье место на GST 2025… Это нечто. Я участвую с самого первого турнира. Я бесконечно счастлив быть частью семьи GST, потому что за последние 10-15 лет я исколесил с скейтом весь мир и могу заявить: GST – это больше, чем просто скейтерское соревнование. Это большая и дружная семья, которая на этот раз собралась здесь, в Москве. Те ценности и тот взгляд на вещи, который организаторы привносят для всех скейтеров, их забота и наставничество, все программы, которые они для нас проводят… Проще говоря, это лучшее событие в мире, и это бесспорно. Я был на Street League, на X Games, на мероприятиях World Skate. Здесь всё совершенно иначе. Это для людей. Это событие от скейтеров и для скейтеров. Я думаю, это и есть самая важная часть GST: мы одна большая семья. Здесь каждый получает невероятное удовольствие. Если вы никогда не были на GST, обязательно приезжайте в 2026 году!»

Grand Skate Tour – это серия скейт-мероприятий, объединяющая профессиональных скейтбордистов и любителей из разных стран. Стремясь продемонстрировать талант, креативность и многогранность скейтбординга, GST стремится повысить узнаваемость этого вида спорта, создавая незабываемые впечатления как для участников, так и для зрителей. Приглашая скейтбордистов со всех континентов, GST служит мостом, соединяющим райдеров всего мира, и формирует глобальное скейтбордическое сообщество. В Москве фестиваль впервые проводился в парке Ходынское поле с 14 по 24 августа 2025.

Grand Skate Tour 2025 прошел при поддержке Департамента культуры города Москвы, Олимпийского комитета России и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. В 2025 году география турнира расширилась на 40% по сравнению с предыдущим сезоном.