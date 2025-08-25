Организаторы заплыва в Босфоре, где пропал россиянин, сделали заявление

Организаторы Межконтинентального заплыва в Стамбуле, в ходе которого исчез российский пловец Николай Свечников, опечалены инцидентом. Заявление организаторов соревнований передает РИА Новости.

Организаторы отметили, что соревнования проводились при самых высоких стандартах безопасности при координации всех органов безопасности Турции.

«Мы глубоко опечалены. Для прояснения ситуации мы тесно сотрудничаем с береговой охраной и полицией». — добавили организаторы.

Из трех тысяч участников Свечников единственный не вернулся к финишу. Отмечается, что ежегодный заплыв был организован Национальным олимпийским комитетом Турции. Заплыв проходил в 37-й раз. В 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81-й страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. По информации Telegram-канала Mash, на месте старта заплыва не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников проводился формально. Организаторы сообщили, что нескольким пловцам становилось плохо во время заплыва, и им была оказана помощь, однако Свечников среди них не значится.

Свечников является мастером спорта по плаванию. Он проживает в Москве, основал там школу плавания. В Стамбул прилетел 23 августа.