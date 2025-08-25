В поисках пропавшего пловца Свечникова планируют задействовать вертолет

Российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва в Босфорском проливе, попытаются найти с помощью вертолета. Об этом ТАСС рассказала родственница спортсмена Алена Караман.

© Соцсети

«Планируется в 08:15 задействовать вертолет», — сказала Караман.

Из трех тысяч участников Свечников единственный не вернулся к финишу. Отмечается, что ежегодный заплыв был организован Национальным олимпийским комитетом Турции. Заплыв проходил в 37-й раз. В 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81 страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. Свечников, по словам его друга, впервые преодолевал такую дистанцию на открытой воде. Пловец активно готовился к заплыву, однако ранее на открытой воде он плавал только 1-2 км.

25 августа организаторы заплыва через Босфорский пролив, в ходе которого пропал российский пловец Николай Свечников, направили официальный запрос на проведение поисково-спасательной операции сразу после того, как стало понятно, что россиянин пропал.

Ранее Олимпийский комитет Турции сообщил о мерах, принятых для поиска Свечникова после заплыва.