Пропавший в Босфоре россиянин мог выжить

Российский пловец Николай Свечников, который пропал во время заплыва в Босфоре, мог выжить. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

© Соцсети

По информации источника, спортсмен мог выбраться на берег и после этого выбросить чип, который фиксирует время начала и окончания заплыва.

Отмечается, что чип не оборудован системой навигации GPS, поэтому установить, где в Босфоре находится российский пловец Свечников, невозможно.

Из трех тысяч участников заплыва Свечников единственный не вернулся к финишу. Отмечается, что ежегодный заплыв был организован Национальным олимпийским комитетом Турции. Заплыв проходил в 37-й раз. В 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81 страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. Свечников, по словам его друга, впервые преодолевал такую дистанцию на открытой воде. Пловец активно готовился к заплыву, однако ранее на открытой воде он плавал только 1-2 км.