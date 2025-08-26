В Турции назвали сценарии того, что могло произойти с пловцом Свечниковым

Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время заплыва через пролив Босфор, мог либо утонуть, либо выбраться на другой берег и выбросить браслет с чипом, сообщает турецкое издание Hürriyet.

© Соцсети

По данным издания, перед заплывом пловцы надели браслеты с микрочипами, которые могут фиксировать только момент входа и выхода пловца из воды, но не текущее местоположение.

Таким образом, Свечников мог выбраться на другой берег и выбросить браслет в море, а в противном случае пловец утонул по ходу дистанции.

29‑летний Свечников является мастером спорта по плаванию, он пропал в заплыве через Босфор в воскресенье. Сейчас ведутся поисково‑спасательные работы.