В Турции назвали сценарии того, что могло произойти с пловцом Свечниковым

В Турции назвали два вероятных сценария, что могло произойти с пловцом Свечниковым
Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время заплыва через пролив Босфор, мог либо утонуть, либо выбраться на другой берег и выбросить браслет с чипом, сообщает турецкое издание Hürriyet.
По данным издания, перед заплывом пловцы надели браслеты с микрочипами, которые могут фиксировать только момент входа и выхода пловца из воды, но не текущее местоположение.
Таким образом, Свечников мог выбраться на другой берег и выбросить браслет в море, а в противном случае пловец утонул по ходу дистанции.
29‑летний Свечников является мастером спорта по плаванию, он пропал в заплыве через Босфор в воскресенье. Сейчас ведутся поисково‑спасательные работы.