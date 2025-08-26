Путин поздравил каноистов Петрова и Штыля с золотом чемпионата мира в Италии

Президент России Владимир Путин поздравил гребцов Захара Петрова и Ивана Штыля с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Милане.

Захар Петров занял первое место в одиночном заезде на 500 метров, а также вместе с Штылем победил в соревнованиях каноэ‑двоек на дистанции 500 метров.

— Уважаемые Захар Андреевич и Иван Александрович! Поздравляю вас с блестящей победой в соревнованиях каноэ‑двоек на дистанции 500 метров, а Захара Андреевича — с завоеванием ещё одной золотой медали в одиночном заезде на 500‑метровой дистанции. На чемпионате мира в Милане вы достойно выдержали проверку на прочность характера и силу воли, продемонстрировали отличную подготовку и высочайшее мастерство, приверженность лучшим традициям отечественного гребного спорта. Желаю вам новых ярких достижений и всего самого доброго, — говорится в поздравительной телеграмме Путина, текст которой опубликован на сайте Кремля.

На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, завоевали две золотых и две бронзовых медали.