Россиянка рассказала, как спаслась при заплыве через Босфор

Российская пловчиха Олеся Серегина, комментируя пропажу Николая Свечникова после заплыва в проливе Босфор, заявила, что однажды была близка к тому, чтобы не вернуться после участия в подобном мероприятии два года назад. Ее слова приводит aif.ru.

Спортсменка заявила, что во время заплыва в 2023 году почувствовала себя плохо, однако смогла собраться силами и завершить дистанцию.

«На середине дистанции есть мост через Босфор, с ним связана традиция — те, кто плывет в первый раз, должны перевернуться на спину и проплыть под этим мостом, смотря на него снизу вверх. Я так сделала, но было яркое бликующее солнце, и у меня начала кружиться голова, в глазах появились блики. Я очень испугалась, стала смотреть по сторонам и не увидела ни одной лодки», — заявила Серегина.

Заплыв в проливе Босфор прошел 24 августа. Из трех тысяч участников заплыва Свечников единственный не вернулся к финишу. Отмечается, что ежегодный заплыв был организован Национальным олимпийским комитетом Турции. Заплыв проходил в 37-й раз. В 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81 страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. Свечников, по словам его друга, впервые преодолевал такую дистанцию на открытой воде. Пловец активно готовился к заплыву, однако ранее на открытой воде он плавал только 1-2 км.