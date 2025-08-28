Тренер российских гребцов высказался о прошедшем ЧМ

Главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Кирилл Шамшурин заявил «Матч ТВ», что на чемпионате мира в Италии иностранные спортсмены были удивлены, почему россияне еще не выступают на международных соревнованиях под своим флагом и гимном.

© ОКР

— Никакого пренебрежения не было, наоборот, большинство удивлены, почему мы еще не под своим флагом и гимном. Все прекрасно знают, кто мы, что это Россия, что выигрывает Россия. Абсолютно все общаются на равных. Все как нас боялись, так и боятся, — сказал Шамшурин «Матч ТВ».

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошел в Милане с 20 по 24 августа. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали две золотые и две бронзовые медали.