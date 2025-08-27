В Турции опровергли сообщения о сигнале с трекера пропавшего российского пловца

Информация о подающем из глубины пролива Босфор сигнале трекера, принадлежащего пропавшему без вести российскому пловцу Николаю Свечникову, является ложью, поскольку устройство не обладает данной функцией, рассказал РИА Новости глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ.

Он утверждает, что "у этих чипов нет такой функции и у них нет GPS". Чип, по словам Караташа, который был выдан всем участникам заплыва, "лишь определяет время между заходом пловца в море и выходом из него. Других функций нет. А если бы чип подавал сигнал, то мы бы сразу его нашли".

Российский пловец, кандидат в мастера спорта Свечников участвовал в воскресенье в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, однако исчез из поля зрения в середине гонки и не добрался до финиша.

Ранее сообщалось о сотрудничестве Генконсульства РФ в Стамбуле с властями Турции.

Межконтинентальные соревнования по плаванию в Босфоре проводятся с 1989 года Олимпийским комитетом Турции. Стоимость участия в заплыве - 550 евро.