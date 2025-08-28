Спортивный фестиваль с участием известных боксеров пройдет в Москве 30 августа

Фестиваль «Пересменка из лета в осень: финальный раунд» пройдет 30 августа в парке 70-летия Победы в рамках проекта «Лето в Москве».

Весь сезон эта площадка привлекала внимание москвичей всех возрастов своей разнообразной программой мероприятий, включающей спортивные турниры и творческие мастер-классы. Фестиваль «Пересменка из лета в осень: финальный раунд» продемонстрирует, как городские инициативы способны объединять людей благодаря спорту и культуре.

Для посетителей с 15:00 до 21:00 пройдут мастер-классы, которые проведут чемпионы, соревнования, экстремальные выступления и концерт звезд российской эстрады.

Соревнования и спортивные мастер-классы

Главным событием дня станет совместная тренировка легендарных боксеров — абсолютного чемпиона мира по боксу по версиям WBC, WBA и IBF Константина Цзю и чемпиона мира по версии WBA 2012–2018 и IBF 2016 Дениса Лебедева. Перед занятием спортсмены расскажут о своем пути к вершинам мирового бокса и ответят на вопросы зрителей. Затем можно будет присоединиться к практической части, где чемпионы покажут упражнения для развития силы, выносливости и координации. Участие открыто для всех, независимо от возраста и уровня подготовки.

После открытой тренировки состоится автограф-сессия.

В спортивную программу также вошли эстафеты и мастер-классы по единоборствам. Участники проверят свою ловкость и командный дух в традиционном перетягивании каната, попробуют себя в состязаниях на скорость и выносливость.

Самбисты под руководством чемпиона мира Александра Чеботаря проведут практические занятия, раскрыв основы эффективной техники. Воспитанники спортивных школ Юго-Западного административного округа сразятся в поединках боксерского турнира, а зрители станут свидетелями выступлений тхэквондистов и кикбоксеров.

Особого внимания заслуживают показательные действия бойцов спецназа Министерства внутренних дел Российской Федерации. Они покажут приемы рукопашного боя и другие элементы боевой подготовки.

Зрелищное шоу стантрайдеров

Поклонников экстрима ждет выступление стантрайдеров, которое пройдет в амфитеатре. Два мотоциклиста и два квадроциклиста покажут синхронные проезды, маневры и акробатические элементы. Благодаря специально подготовленной площадке амфитеатра у всех зрителей будет отличный обзор.

Детская программа и концерт

Для детей на фестивале будут работать аниматоры в ростовых куклах. Они проведут игры и викторины. Рядом разместят надувные аттракционы — городки, батуты и полосы препятствий.

Завершится фестиваль концертом с участием звезд российской эстрады. На сцену выйдут музыкальные коллективы и сольные исполнители. Для гостей парка выступят Сосо Павлиашвили, Тимур Гарафутдинов (Timbigfamily), а также группы «Лови звук», «Шоколад» и «Ракита».

Мероприятие организовано префектурой Юго-Западного административного округа, досуговым центром «Атлант» и школой спорта Константина Цзю. Вход на все мероприятия свободный.

«Лето в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, а также личностное развитие его участников. Благодаря разнообразным программам, включающим образовательные, культурные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей города разных возрастов, социальных групп и создает условия для получения новых знаний, творческого роста и активного образа жизни.

