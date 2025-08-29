CAS отклонил апелляцию двукратной чемпионки Европы по велоспорту из Украины

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию украинской велогонщицы Ирины Поповой, которую ранее отстранили за отклонения в биологическом паспорте. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

© РИА Новости

Спортсменка отстранена до 19 сентября 2028 года.

"Спортивный арбитражный суд подтвердил, что Попова совершила нарушение антидопинговых правил, выразившееся в использовании запрещенного вещества или запрещенного метода, из-за необъяснимых отклонений в биологическом паспорте спортсмена в 2016 и 2022 годах", - говорится в сообщении.

Поповой 34 года, она победила на чемпионатах Европы в 2016 и 2018 годах в гонке с выбыванием, в 2021 году завоевала бронзовую медаль на мировом и европейском первенствах.