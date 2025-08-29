Пловец-чемпион раскрыл реакцию иностранцев на победы россиян на ЧМ-2025

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал о реакции иностранных спортсменов на победы членов российской сборной во время чемпионата мира по водным видам спорта (ЧМ) 2025 года в Сингапуре. Его слова приводит Metaratings.

Спортсмен отметил, что иностранные спортсмены дружелюбно относились к российским пловцам и поздравляли их с победами.

«Многие ребята из нашей сборной в хороших отношениях с иностранными спортсменами, так же и в обратную сторону», — заявил Колесников.

Ранее Колесников сравнил отношение к плаванию в России и США. Спортсмен отметил, что российские пловцы в большей степени зависят от господдержки и вынуждены бороться за место в сборной.

3 августа Колесников стал чемпионом мира в плавании на спине на дистанции 50 метров, а также завоевал золотую награду в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Турнир прошел с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские и белорусские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.