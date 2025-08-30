Российский дзюдоист завоевал золото на юношеском чемпионате мира

Российский дзюдоист Абдула Сулейманов завоевал золото на юношеском чемпионате мира среди спортсменов не старше 18 лет в Софии (Болгария). В финальной схватке в весовой категории до 90 кг Сулейманов победил белоруса Максима Строкуна.

Бронзовые медали взяли грузин Георгий Зурабашвили и итальянец Франческо Маццона. По итогам турнира российские спортсмены, выступавшие под флагом Международной федерации дзюдо (IJF), завоевали четыре золотые и три бронзовые награды.