Пловчиха Ефимова назвала самую красивую спортсменку России

Российская пловчиха Юлия Ефимова назвала самую красивую спортсменку страны. Об этом сообщает Sport24.

© Lenta.ru

По словам пловчихи, это бывшая теннисистка Мария Шарапова.

«У нас вообще в спорте очень много таких девушек», — добавила Ефимова.

Пловчиха также отметила, что не слышала о том, что ее часто включают в подобные рейтинги.

«Спасибо за это, но сама так не считаю», — отметила Ефимова.

Ранее российская прыгунья с шестом Полина Кнороз рассказала об отношении мужчин к ее внешности.