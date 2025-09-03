Главу Российской федерации стрельбы из лука не избрали в World Archery

Глава Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов не был избран в исполнительный совет Международной федерации стрельбы из лука (World Archery).

Выборный конгресс World Archery прошел с 2 по 3 сентября в южнокорейском Кванджу. Манханов выбыл по итогам третьего раунда голосования.

Также по итогам голосования генеральный секретарь Российской федерации стрельбы из лука Мария Ларькина не смогла получить место в судейском комитете международной организации.

Президентом World Archery избран американец Грег Истон, который сменил на посту турка Угура Эрденера. Срок полномочий главы организации - четыре года. Американец набрал 208 голосов против 96 у швейцарца Тома Дилена, который занимает должность генерального секретаря организации. Джеймс Истон, отец Грега Истона, ранее занимал пост главы World Archery с 1989 по 2005 год.