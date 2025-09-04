Этап «Вуэльты Испании» досрочно завершили из-за пропалестинских протестов

Пропалестинские активисты сорвали финиш 11-го этапа веломногодневки «Вуэльта Испании» незадолго до финиша в Бильбао, сообщило AP.

«Из-за инцидентов на финише мы решили зафиксировать время за 3 км до финиша. Победителя этапа выявлено не будет», — говорится в заявлении на сайте «Вуэльты».

Отмечается, что для сдерживания протестующих с палестинскими флагами и плакатами в поддержку Палестины вызвали полицию. Протесты на трассе привели к падению гонщика команды Intermarche — Wanty Симоне Петилли.

«Каждый имеет право на протест, но не за счёт спортсменов, которые просто выполняют свою работу. Неприемлемо, чтобы ассоциации, независимо от их характера или мотивации, позволяли себе ставить под угрозу безопасность и физическую неприкосновенность спортсменов на дороге», — приводит заявление Международной ассоциации профессиональных велогонщиков (СРА) издание The Guardian.

«Вуэльта Испании» завершится 14 сентября в Мадриде.