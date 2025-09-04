Дегтярев: РФ готовится принять участие в Олимпиаде-2028 в полном составе

Сборная России готовится принять участие в Олимпийских играх в 2028 году в США в полном составе. Об этом заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев на полях ВЭФ.

Также Дегтярев поделился, что будет проведена вторая летняя Спартакиада, в которой примут участие 9 000 российских атлетов.

«Это внутренние наши соревнования по отбору как раз на Олимпиаду. То есть мы начнем смотреть на Спартакиаде 2026 года всех кандидатов на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе», - сказал он.

Известно, что Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля. Российские спортсмены на основе рекомендации МОК отстранены от участия в командных видах спорта, до остальных они допускаются в нейтральном статусе по решению международных федераций.

Напомним, что 10-й Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В рамках деловой программы мероприятия запланировано более 100 тематических сессий, которые разделены на семь блоков. В ВЭФ принимают участие свыше 4,5 тысяч человек из более 70 стран.