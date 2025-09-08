16-летний велогонщик умер во время заезда

Французский велогонщик Ноа Сартис умер во время гонки от остановки сердца, сообщает RMC Sport.

16‑летний спортсмен выступал в возрастной категории до 17 лет в гонке, которая проходила в воскресенье в Курсемоне на северо‑западе Франции. Перед падением на землю у Сартиса случился сердечный приступ. Спасатели попытались оказать помощь велогонщику, но, несмотря на их усилия, он скончался.

Организаторы также отменили гонку для взрослых спортсменов, которая должна была состояться позднее в этот же день.