Акула перекусила пополам профессионального серфера

В Австралии на местного профессионального серфера Меркьюри Псиллакиса напала большая белая акула, когда он плавал вместе с группой людей неподалеку от пляжа Лонг-Риф в Сиднее 6 сентября. Подробности сообщило Sky News со ссылкой на полицию и очевидцев.

«Там был мужчина, кричавший: «Я не хочу, чтобы меня укусили! Я не хочу, чтобы меня укусили! Не кусайте меня!». И я увидел, как поднялся спинной плавник акулы, и он был огромным», — вспомнил свидетель случившегося Марк Моргенталь.

По данным полиции, акула перекусила 57-летнего пострадавшего пополам. Остальные участники заплыва сумели спастись. У Псиллакиса остались жена и маленькая дочь.

В настоящее время пляжи в районе трагедии закрыты, а акулу ищут при помощи беспилотников.

На днях акула напала на восьмилетнего ребенка у рифа в Ки-Ларго, штат Флорида. На помощь пострадавшему пришла ближайшая лодка и доставила семью к пристани Гарден-Коув, где их встретили парамедики. Мальчика отвезли в больницу.