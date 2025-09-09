Стал известен состав сборной России по греко-римской борьбе на ЧМ

Главный тренер сборной России по греко‑римской борьбе Гоги Когуашвили объявил состав команды на чемпионат мира по спортивной борьбе, сообщает пресс‑служба Федерации спортивной борьбы России.

© Матч ТВ

Чемпионат мира пройдет с 13 по 21 сентября в Загребе (Хорватия).

Состав сборной России: Эмин Сефершаев (весовая категория до 55 кг), Садык Лалаев (до 60 кг), Сергей Емелин (до 63 кг), Даниял Агаев (до 67 кг), Дмитрий Адамов (до 72 кг), Сергей Кутузов (до 77 кг), Адлет Тюлюбаев (до 82 кг), Милад Алирзаев (до 87 кг), Артур Саргсян (до 97 кг), Сергей Семенов (до 130 кг).