Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио: там выступят Дюплантис, Лайлс, Магучих, Ингебригтсен

Sports.ru

Опубликовано расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио.

Опубликовано расписание чемпионата мира по легкой атлетике
© РИА Новости

Соревнования пройдут с 13 по 21 сентября.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025

Расписание финалов

13 сентября, суббота

2:00 – спортивная ходьба, 35 км, женщины

2:00 – спортивная ходьба, 35 км, мужчины

15:10 – толкание ядра, мужчины

15:30 – 10 000 м, женщины

16:20 – эстафета 4x400 м, микст

14 сентября, воскресенье

2:00 – марафон, женщины

13:10 – метание диска, женщины

14:40 – прыжки в длину, женщины

15:30 – 10 000 м, мужчины

16:13 – 100 м, женщины

16:20 – 100 м, мужчины

15 сентября, понедельник

2:00 – марафон, мужчины

14:10 – прыжки с шестом, мужчины

15:00 – метание молота, женщины

15:55 – 3000 м с/п, мужчины

16:20 – 100 м с/б, женщины

16 сентября, вторник

14:35 – прыжки в высоту, мужчины

15:00 – метание молота, мужчины

16:05 – 1500 м, женщины

16:20 – 110 м с/б, мужчины

17 сентября, среда

14:10 – прыжки с шестом, женщины

14:50 – прыжки в длину, мужчины

15:57 – 3000 м с/п, женщины

16:20 – 1500 м, мужчины

18 сентября, четверг

13:23 – метание копья, мужчины

14:55 – тройной прыжок, женщины

16:10 – 400 м, мужчины

16:24 – 400 м, женщины

19 сентября, пятница

14:50 – тройной прыжок, мужчины

15:15 – 400 м с/б, мужчины

15:27 – 400 м с/б, женщины

16:06 – 200 м, мужчины

16:22 – 200 м, женщины

20 сентября, суббота

1:30 – спортивная ходьба, 20 км, женщины

3:50 – спортивная ходьба, 20 км, мужчины

13:54 – толкание ядра, женщины

15:05 – метание копья, женщины

15:11 – семиборье, женщины

15:29 – 5000 м, женщины

16:22 – 800 м, мужчины

21 сентября, воскресенье

13:30 – прыжки в высоту, женщины

13:35 – 800 м, женщины

13:50 – 5000 м, мужчины

14:00 – метание диска, мужчины

14:25 – эстафета 4x400 м, мужчины

14:40 – эстафета 4x400 м, женщины

14:55 – десятиборье, мужчины

15:10 – эстафета 4x100 м, женщины

15:20 – эстафета 4x100 м, мужчины

Участники: Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом), Ноа Лайлс (США, бег), Кишан Томпсон (Ямайка, бег), Карстен Вархольм (Норвегия, бег), Ярослава Магучих (Украина, прыжки в высоту), Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок), Райан Краузер (США, толкание ядра), Якоб Ингебригтсен (Норвегия, бег), Фейт Кипьегон (Кения, бег), Фемке Бол (Нидерланды, бег), Никола Олислагерс (Австралия, прыжки в высоту), Валари Оллман (США, метание диска), Нирадж Чопра (Индия, метание копья).

Полный список участников – здесь.

Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости