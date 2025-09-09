Мамиашвили — об участии Садулаева в ЧМ-2025: он в режиме ожидания по получению визы

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что участие двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева в чемпионате мира — 2025, который пройдёт с 13 по 21 сентября в хорватском Загребе, остаётся под вопросом до вынесения решения по получению спортсменом визы.

— Фамилия Садулаева появилась в списках участников турнира, но у него бан на получение визы. Можете прокомментировать?

— Скажем так, он пока в режиме ожидания по получению визы.

— Какие у него шансы оказаться в итоговом списке?

— Надеюсь, что [он в списке] будет.

— Когда это должно решиться?

— Не знаю, — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».