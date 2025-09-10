Четыре российских велогонщика получили нейтральный статус UCI

Российские велогонщики Айгуль Гареева, Семен Макаров, Екатерина Круглова и Александра Юрченко получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, сообщает пресс‑служба Международного союза велосипедистов (UCI).

24‑летняя Гареева и 18‑летний Макаров выступают в шоссейных гонках, Гареева является призером чемпионата России, Макаров занимал третье место на юниорском первенстве России.

31‑летняя Круглова становилась победительницей Кубка России в BMX‑Freestyle. Юрченко 17 лет, она выступает в трековых гонках и становилась призером международных соревнований в Санкт‑Петербурге.

Нейтральный статус позволит спортсменам принимать участие в крупнейших соревнованиях под эгидой UCI.