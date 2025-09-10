Объявлен состав сборной России по вольной борьбе на чемпионат мира

Пресс‑служба Федерации спортивной борьбы России объявила состав национальной команды по вольной борьбе на предстоящий чемпионат мира в Хорватии.

© Матч ТВ

Чемпионат мира пройдет с 13 по 21 сентября в Загребе.

В состав сборной России включены 11 спортсменов, в том числе олимпийские чемпионы Заурбек Сидаков, Абдулрашид Садулаев и Заур Угуев.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Муса Мехтиханов (весовая категория до 57 кг), Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Сайын Казырык (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг), Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Магомед Курбанов (до 97 кг) и Абдулла Курбанов (до 125 кг).