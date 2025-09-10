Пожар в Подмосковье сорвал чемпионат России по конной выездке

Сильный пожар в Подмосковье сорвал проведение чемпионата России по конной выездке
Сильный пожар помешал проведению чемпионата России по конной выездке в Подмосковье, сообщает пресс‑служба Федерации конного спорта России (ФКСР).
Чемпионат России запланирован на 10–14 сентября в Московской области в деревне Горки Сухаревские. В среду должны были пройти комиссия по допуску и ветеринарная инспекция.
— Мощный пожар около Maxima Park сорвал чемпионат России по выездке. Сегодня, 10 сентября, рядом с конноспортивным клубом Maxima Park загорелся склад. Всадников и лошадей эвакуируют с территории комплекса до устранения пожара, — говорится в сообщении ФКСР.
Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости