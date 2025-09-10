Российские и белорусские флаги будут запрещены во время отборочных на ОИ

Российские и белорусские флаги будут запрещены во время отборочных соревнований на Олимпиаду-2026

Квалификационные соревнования на Олимпиаду-2026 пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. В них примут участие россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян в нейтральном статусе. 

«Флаги Российской Федерации или Беларуси (современные или исторические) не должны быть подняты или вывешены ни на одном месте проведения соревнований, ни на любой территории, где проводятся вспомогательные мероприятия, ни в любой другой зоне, контролируемой организатором квалификационных соревнований на зимние Олимпийские игры 2026 года», – сообщили в международной федерации.
