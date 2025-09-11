Мамиашвили оценил шансы Садулаева выступить на чемпионате мира по борьбе

Шансы двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева выступить на чемпионате мира, который пройдет в хорватском Загребе, очень малы. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Садулаев не попал в список участников чемпионата мира, опубликованный пресс-службой Объединенного мира борьбы.

"Шансы по Абдулрашиду можно назвать уже призрачными. По Заурбеку [Сидакову] визу еще ждем. С первой группой он не улетел, остался еще день", - сказал Мамиашвили.

Садулаеву 29 лет, также он является шестикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и семикратным победителем чемпионатов России. Садулаев не смог выступить на прошлогоднем чемпионате мира в Румынии - ему было отказано во въезде в аэропорту Бухареста. Визу для участия в чемпионате Европы нынешнего года в Братиславе борец также не получил, тогда его заменил Магомед Курбанов, завоевавший бронзовую медаль.

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 13 по 21 сентября.