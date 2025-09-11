Российские пловцы не выступят на первом этапе Кубка мира в США.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Соревнования пройдут в американском Кармеле 10-12 октября.

«Не планируется, что кто‑то из россиян примет там участие», – заявил источник.

Причины не уточняются.

Международная федерация (World Aquatics) разрешает спортсменам из России выступать в нейтральном статусе.