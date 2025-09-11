Российские пловцы не выступят на первом этапе Кубка мира в США («Матч ТВ»)
Российские пловцы не выступят на первом этапе Кубка мира в США.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Соревнования пройдут в американском Кармеле 10-12 октября.
«Не планируется, что кто‑то из россиян примет там участие», – заявил источник.
Причины не уточняются.
Международная федерация (World Aquatics) разрешает спортсменам из России выступать в нейтральном статусе.
