Посольство Хорватии отозвало визу российского борца для поездки на ЧМ

Причину отзыва визы для поездки двукратного чемпиона Европы по греко-римской борьбе Эмина Сефершаева на чемпионат мира в Загреб, посольство Хорватии не объяснило.

Как рассказал ТАСС главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили, "посольство Хорватии отозвало визу, данную ранее Эмину Сефершаеву, не указав причин. В Садыку Лалаеву визу до сих пор не дали". По словам главного тренера, "шансы все меньше", хотя Эмин - действующий чемпион Европы и двукратный призер чемпионатов мира, а Садык - призер чемпионатов мира и Европы.

"Ждем, что будет дальше, до вылета осталось два дня", - заявил Когуашвили.

Чемпионат мира по борьбе назначен в Загребе с 13 по 21 сентября.