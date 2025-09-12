Велогонщица-призер Олимпиады рассказала о тяжелой жизни в российской деревне

Бронзовый призер Олимпийских игр велогонщица Гульназ Хатунцева рассказала о тяжелой жизни в ее родном российском селе Новобалтачево (Башкирия). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что понимает людей, уезжающих из деревни.

«Зарплаты крошечные, а работают они с утра до ночи, и работа у них — дай им Бог здоровья. У меня в полях брат остался, 1998 года рождения, трудится в колхозе. Рано с утра уходит, поздно вечером приходит — и жизни не видит», — заявила Хатунцева.

Спортсменка взяла бронзу на Олимпиаде-2020 в Токио. Она также является чемпионкой Европы.

