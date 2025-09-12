Тренера пятикратного олимпийского чемпиона подозревают в сексуальном насилии

Предварительное расследование по делу о сексуальном насилии начато во Франции в отношении тренера Эрика Деспезеля, работающего с пятикратным олимпийским чемпионом по дзюдо французом Тедди Ринером, стал объектом сообщает Le Monde.

Заявление в отношении Деспезеля было подано весной 2024 года 24‑летней женщиной, которая обвинила его в «сексуальном насилии и хранении изображений, полученных путем вторжения в частную жизнь». Пострадавшая, которая бесплатно у него проживала и питалась, заявила, что обнаружила миниатюрную камеру, спрятанную в ванной, которой пользовалась только она.

Она также пожаловалась на многочисленные полученные от тренера сообщения, касающиеся ее деятельности вне спорта, неуместные комментарии и жесты во время восстановительного массажа.

После заявления во Французскую федерацию дзюдо (FFJDA) было начато административное расследование, также дело ведет отделение полиции департамента Валь‑де‑Марн.

— Деспезель подтверждает, что принимал женщину два‑три вечера в неделю в 2021–2024 годах, но решительно отвергает выдвинутые против него обвинения, которые совершенно беспочвенны, — сказал адвокат тренера Поль Гис.

Ринеру 36 лет, он пятикратный олимпийский чемпион, 12‑кратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы.