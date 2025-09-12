Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Чемеркин умер в 53 года

Заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Игр‑1996 в Атланте по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин скончался на 54‑м году жизни в пятницу, сообщает пресс‑служба Федерации тяжелой атлетики России.

Причина смерти Чемеркина не уточняется.

— Невосполнимая утрата для всего тяжелоатлетического мира. Сегодня ушел из жизни Андрей Иванович Чемеркин. Человек‑легенда, человек‑эпоха. Федерация тяжелой атлетики России выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Ивановича. Скорбим вместе с вами, — говорится в сообщении.

Чемеркин завоевал золото в супертяжелом весе на Олимпиаде 1996 года, стал бронзовым призером Игр‑2000 в Сиднее. Также он четырехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы. Чемеркин в ходе карьеры установил несколько рекордов мира.