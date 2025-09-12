Мамиашвили назвал скотским отношение к сборной России в Хорватии

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили резко раскритиковал действия хорватской стороны в отношении российских спортсменов, прибывших в Загреб на чемпионат мира, назвав обращение с ними «скотским». Его слова приводит «Матч ТВ».

Поводом для заявления стало сообщение о том, что членов сборной России Заурбека Сидакова, Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова не выпускают из аэропорта хорватской столицы. По словам Мамиашвили, борцов продолжительное время удерживают в терминале.

Он подчеркнул, что у спортсменов есть все необходимые документы — действующие визы и паспорта — и расценил происходящее как демонстративную позицию принимающей стороны в отношении российской команды.

Чемпионат мира в Хорватии пройдет с 13 по 21 сентября. Россияне выступят на турнире в нейтральном статусе.