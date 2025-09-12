Двое россиян выступят на чемпионате мира по велотреку

Чемпион Европейских игр Лев Гонов и призер чемпионата Европы Валерия Валгонен выступят на чемпионате мира по велоспорту на треке в темповых дисциплинах, сообщил «Матч ТВ» главный тренер сборной России по велоспорту на треке Андрей Кубеев.

Турнир в Сантьяго (Чили) пройдет 22–26 октября.

— Валерия проедет четыре вида — омниум, гонку по очкам, скретч и гонку с выбыванием. Лев выступит в одном виде программы — в индивидуальной гонке, — сказал Кубеев «Матч ТВ».

Российские велогонщики допускаются на международные соревнования в нейтральном статусе.