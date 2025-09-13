Российские спортсмены вошли в заявку на чемпионат мира по велогонкам на шоссе

Двенадцать российских спортсменов включены в заявку для участия в сентябрьском чемпионате мира по велогонкам на шоссе. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Иракли Абрамян.

В заявку вошли Артем Ныч и Наталья Фролова, которые будут выступать во взрослом первенстве, Валерия Валгонен, Диана Смирнова, Алена Иванченко, Андрей Белянин, Анастасия Самсонова (все - соревнования для спортсменов возрастом не старше 23 лет), Лилия Исмагилова, Семен Макаров, Полина Даньшина, Ярослав Просандеев, Матвей Яковлев (все - юниоры возраста от 17 до 18 лет).

Чемпионат мира пройдет с 21 по 28 сентября в Руанде. Это будет первое мировое первенство по велоспорту на шоссе, местом проведения которого станет африканский континент. Российские и белорусские спортсмены будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.