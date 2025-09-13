На чемпионате мира по легкой атлетике стали известны первые чемпионы

Чемпионат мира открылся соревнованиями ходоков. Мужчины и женщины состязались на одинаковой дистанции - 35 километров.

© Российская Газета

Сайт Уорлд Атлетикс сообщил о победе канадца Эвана Данфи. 35 километров он преодолел за 2 часа 28 минут 22 секунды. Вторым, проиграв чемпиону 36 секунд, финишировал бразилец Кайо Бонфим. Третьим, к радости болельщиков, был японец Хайято Катцуки - 2 часа 29 минут 16 секунд.

Испанка Мария Перес прошагала 35 километров за 2 часа 39 минут 01 секунду. Разрыв со вторым призером Антонеллой Пальмизано (2 часа 42 минуты 24 секунды) - более трех минут. Паула Торрес - третья. Ее результат 2 часа 42 минуты 44 секунды = рекорд Эквадора.

Сегодня станут известны еще три чемпиона: в толкании ядра у мужчин, в беге на 10 километров у женщин и в сравнительно новой дисциплине - смешанной эстафете 4х400 метров.