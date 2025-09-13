Украинские гимнасты снялись с турнира в Париже из-за россиянки

Французская федерация гимнастики сообщила, что украинские гимнасты не примут участие в квалификационном этапе турнира FIG World Challenge Cup в Париже.

Президент федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина 2 сентября говорила, что отказаться от участия украинские спортсмены могут, чтобы заявить "пассивный протест" организаторам из-за допуска к участию российской олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой.

Французский этап турнира состоится в Париже в середине сентября. Мельникова - олимпийская чемпионка в командном первенстве. Также она получила одну серебряную и две бронзовых олимпийских медали.