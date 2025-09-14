Гимнастка Мельникова выиграла золото на первом за 4 года международном старте

Олимпийская чемпионка 2020 года в Токио Ангелина Мельникова одержала победу в упражнении на бревне в рамках турнира World Challenge Cup во Франции.

© Газета.Ru

Россиянка безошибочно завершила упражнение и заработала по итогам выступления 13,500 балла. Серебро досталось представительнице Швейцарии Лене Биккель (13,466 балла), бронзу выиграла француженка Морган Осиссек‑Реймер (12,800 балла).

Турнир World Challenge Cup под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) проходит в Париже с 13 по 14 сентября. Для Мельниковой он станет первым официальным международным соревнованием за почти четыре года. В последний раз она участвовала в турнире FIG в октябре 2021 года – тогда она завоевала золото в абсолютном личном первенстве на чемпионате мира в японском Китакюсю.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.